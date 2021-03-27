大陸一名趙姓老婦獨居在淮南市謝家集區新家園小區，21日晚間正在廁所盥洗準備睡覺時，突然腦梗塞發作跌倒在地，左側胳膊和腿都無法動彈，但她仍臨危不亂，用還能動的右手抓起鞋子，敲打廁所地面和牆面製造噪音，經過20多個小時終於引起鄰居注意並報警，最後成功獲救，堪稱教科書式的自救法。

《新安晚報》報導，73歲的趙婦21日晚間準備上床睡覺，不料在廁所盥洗時因突發性腦梗塞摔倒在地，左側身體隨之癱瘓，只能無助地躺在馬桶邊；趙婦原本想通知兒子，無奈手機剛好不在身邊，只能嘗試大聲呼救，然而她家位於4樓，加上年紀大了，喊出的聲音不夠大聲，根本無法被外面的人聽到。

無計可施下，趙婦急中生智，隨即用還能動彈的右手抓起鞋子，反覆敲打廁所地面和牆面，向外面發出求救信號。雖然敲打聲很微弱，可在夜深人靜時依然清晰，足以讓鄰居們夜不成眠；鄰居被吵得受不了，便前往趙婦家敲門，結果無人開門，只好忍了下來，誰知隔天晚上還是吵個不停，只好打電話報警。

員警獲報到場敲門，卻不見有人來開門，推測老太太可能出了意外，最後循線聯繫上老婦兒子，一行人趕緊入內查看，只見臥室裡的燈亮著，卻沒有看到老婦人，經仔細查找才在廁所馬桶邊發現躺在地上的趙婦，立即將她送醫，最後成功保住一命，同時也對老太太的機智深感佩服。

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(中時新聞網)