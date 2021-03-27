現在有許多素人美女透過影音平台，成為網紅或直播主等，有些更獲得大票粉絲支持。新加坡一名30歲網路女主播洪宛伶在當地小有名氣，近期她分享自己「黑歷史」，21歲遭撿屍奪走第一次，結婚懷孕還遇到前夫偷吃，讓她一度對人生絕望，慶幸透過輔導員希望自己走出陰霾的經歷，能幫助身陷類似遭遇的人。

洪宛伶日前接受《星州日報》訪問時講到生命中「黑歷史」，在21歲那年她原本有一名交往3年男友，家教森嚴的關係，她和男友都沒有發生過性行為，但有一次和同事聚會，第一次嘗試喝酒，沒想到就遭男同事撿屍，醒來又發現「初夜被奪走」。

她人生第一次遇到想都沒想到的遭遇，開始有了對自我不好的認知，覺得自己不乾淨又一文不值，沉迷夜生活、不愛惜身體，流連在許多異性身邊，後來更在夜店認識一名男子，發生性關係後就懷孕；她本來想生下小孩，但她的父親卻跟她說，「不要帶他來到沒人歡迎他的世界」，最後不得不墮胎。

之後洪宛伶遇到大她8歲的前夫，兩人相識相戀後火速結婚，婚後一個月就發現對方頻頻偷吃，儘管她懷有身孕，仍對她冷暴力或是精神折磨，拖了3年才結束這段悲慘婚姻；在種種慘痛經歷下，洪宛伶一度對人生感到迷茫，所幸透過輔導員幫忙，才走出來且學會愛自己。

洪宛伶從2016年開始在網路分享自己經歷，她想鼓勵其他遭性侵受害者，「我希望能幫助和我一樣換上焦慮症的人，就算有一個人能夠被我鼓勵，我也會很滿足」；從當年遭撿屍至今已過9年，洪宛伶目前有一段幸福婚姻，還是4個孩子的媽嗎，更是有人氣的網路女主播。

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(中時新聞網)