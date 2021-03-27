PLG聯盟官方27日晚間第一時間發布官方新聞稿，針對杰倫、大勝兩名洋將爆發嚴重肢體衝突，聯盟竟然宣布因為擔心影響球迷觀賽權益，且是背靠背出賽，決定將要延到29日才會送交紀律委員會開會決定兩人懲處，這兩名洋將28日仍可正常出賽，簡直是當鬥毆事件沒發生過一樣。

以下是PLG的官方新聞稿，「針對今日(03/27)G41福爾摩沙台新夢想家vs新竹街口攻城獅的賽事，第2節出現球員肢體衝突，是否影響明日(03/28)的出賽，聯盟最新說明如下：

* 賽事編號：G41福爾摩沙台新夢想家(客)vs新竹街口攻城獅(主)

* 日期：2021/03/27（星期六）

* 事件：第二節還有3分41秒福爾摩沙台新夢想家杰倫(Jerran Young)與新竹街口攻城獅大勝(Branden Dawson)肢體衝突，經裁判透過電視輔助判決認定兩人為鬥毆奪權犯規。

* 說明：有關此次衝突，相關懲處將會在兩隊下周第一場比賽執行，懲處內容將待下周一（03/29）送交紀律委員會開會決議。

根據先前球團決議，由於聯盟比賽採「背靠背(back to back)」連兩天出賽的賽制，相關懲處會在該隊下周第一場比賽執行，而非該隊當周下一場比賽，以避免影響球迷觀賽權益，所以杰倫與大勝明日（03/28）仍可以登錄出賽。」

(中時 )