劉宥廷（中）與哥哥姊姊姊弟三人，從小跟著爺爺奶奶在芭樂園中長大，樂觀勇敢，像被爺爺奶奶用愛灌溉的芭樂一樣擁有強韌的生命力。（彰化家扶提供／謝瓊雲彰化傳真）

愛上武術的小蘅參加濱海小學堂聯合相見歡活動，上場表演武術氣勢、架勢十足。（彰化家扶提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中家扶課輔班近年正式成立武術隊，幫助孩子們強身健體，還能從中鍛鍊心性，培養耐心、有禮貌且更專注的態度。（彰化家扶提供／謝瓊雲彰化傳真）

孝順貼心又懂事負責任的小安（右）與妹妹（左）和奶奶三人相依為命，平日依靠撿拾資源回收物度日。（彰化家扶提供／謝瓊雲彰化傳真）

小安最喜愛街舞，苦練只為享受台上表演的時光；雖然出身清寒，卻不因此妄自菲薄，常以環保小尖兵自居跟同學分享如何做好資源回收與分類，更曾經在班親會時大方以台語介紹奶奶的職業是撿回收。（彰化家扶提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化家扶中心27日別開生面在和美大中華美食館表揚10名自強兒童，10個孩子分別來自單親、隔代教養家庭，有些照顧者還領有身障證明；主任王震光說，逆境有時是化了妝的祝福，這些孩子始終堅強樂觀勇敢，值得被大家看見，他們懂事且才華洋溢，蛻變成為耀眼的少年。

溪州大庄國小六年級的劉宥廷與哥哥、姊姊和爺奶相依為命，從小在芭樂園裡長大，也跟著大伯父學電音三太子神童團，他幼兒園時因個頭小抬不起幾十公斤重的神偶，小一時他改學空手道，培養耐心與禮儀，獲獎連連也讓他有了自信、更自律，重拾神偶苦練，2018年姊弟3人順利考取街頭藝人證照，四處演出貼補家用，盼減輕罹癌爺爺的負擔。

12歲的小蘅來自田中，自幼好動、坐不住常與同學起衝突，是老師眼中愛惹事的頭痛人物；小二加入家扶課輔班後接觸武術，從消磨體力道學出興趣，持續不斷苦練，原本媽媽曾擔心他過動又練武，會不會更愛打架，如今看讓他變得更專注沉穩，心中充滿感動。小蘅比賽得獎後，更常上台表演，他希望成為武術教練，教更多人習武，傳承武術的精神文化。

芬園鄉10歲的小安，5年前爺爺、爸爸相繼離世，母親搬回娘家，把他和妹妹留給奶奶照顧，祖孫3人平日靠撿拾資源回收物度日，去年奶奶罹癌手術傷口潰爛，臥床3個月期間兄妹倆天天提水桶擦澡、端茶水餵藥；孝順貼心的小安在班上擔任副班長且多才多藝，學習獨輪車、烏克麗麗、陶笛、圍棋，最喜愛的是街舞，常在家中用手機播放音樂苦練，享受上台演出的時光。

陣頭、武術和街舞少年 彰化家扶表揚10名自強兒童

王震光說，獲表揚的10人皆以堅毅精神面對生活，努力發揮所長，成為空手道少年、陣頭囝仔，及武術、街舞好手；每個孩子都有無可限量的未來，只需要各界多一句鼓勵話語、多一份助學投資，幫助他們成為生命中成長的養分，呼籲社會大眾慷慨伸出援手，支持彰化家扶扶幼工作，陪伴孩子們安心生活、就學，讓他們如同蒲公英種子，即使身處逆風，也能自由飛翔。

(中時 )