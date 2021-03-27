影》貨車併排3秒奪命 開車門擊落單車少年 倒地遭後車輾頭身亡（翻攝畫面）

台中市南區工學路今天上午發生一起死亡車禍。駕駛貨車的賴姓男子（39歲），因下車開車門時未注意，撞擊一名騎乘單車的陳姓少年（16歲），少年當場倒地，又遭到後方來車輾過頭部，重傷送醫急救不治。

警方調查，賴姓男子為了卸貨方便，將貨車違規併排停放在車道上，下車開車門時又沒有注意後方車輛動態，造成單車騎士陳姓少年反應不及，撞上貨車車門後，連人帶車倒地。而後方由李姓男子（66歲）駕駛的轎車閃避不及，當場輾過倒地的陳姓少年，造成顱內出血、氣胸，送醫急救後仍宣告不治。

後方來車行車記錄器影片拍下了意外發生的經過，只見意外發生之後，少年倒地不起，賴姓男子發趕緊下車上前察看陳姓少年傷勢。台中消防局表示，救護人員到場發現，陳姓少年因為頭部遭到車輪輾過，倒臥在地失去呼吸心跳。隨即送往中山醫院大慶院區搶救，但由於傷勢嚴重，於中午宣告不治。關於這起車禍的肇事經過及責任歸屬，仍有待交通分隊鑑定釐清。

(中時新聞網)