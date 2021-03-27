《自殺突擊隊：集結》曝光海報及預告。（華納兄弟電影提供）

由編劇兼導演的詹姆斯岡恩與華納兄弟電影聯手，改編自 DC 漫畫的《自殺突擊隊：集結》，官方於27日釋出了海報以及預告影片。除了「小丑女」瑪格羅比、喬爾金納曼、傑寇特尼、薇拉戴維絲等原班人馬，更加入伊卓瑞斯艾巴、約翰希南、麥可魯克、彼得戴維森等全新演員，動作巨星席維斯史特龍更為鯊魚王獻聲演出，成為一大亮點。

歡迎來到地獄—全美死亡率最高的「美夢監獄」，那裡關押著最兇惡的超級反派，他們為了逃離該處願意付出任何代價，甚至不惜加入超級神祕又黑幕重重的X特遣隊。首先集結「血腥運動」、「和平使者」、「迴旋鏢隊長」、「捕鼠人2」、「智者」、「鯊魚王」、「黑色守衛」、「標槍」，以及大家最喜歡的精神病患「哈莉奎茵」等一幫罪犯，給他們配上最精良的重裝武器，再把他們「扔」到與世隔絕又布滿敵軍的柯多瑪堤小島。

他們徒步穿越每個角落都藏滿敵對兵力和武裝傭兵的叢林，突擊隊員在瑞克佛萊格上校一人隨行並帶領管束下，執行著搜索及摧毀的任務…阿曼達華勒的政府技工則從耳機裡提點監控，全程緊迫盯人。與往常一樣，他們只要踏錯一步，無論是死於敵方的手下、自己隊友的暗算，或是華勒的親自下令，就會屍骨無存，若真要下注賭個輸贏，明智的選擇絕對是押他們落敗，全軍覆沒。《自殺突擊隊：集結》預計於今年暑假上映。

(中時 )