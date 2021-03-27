孫盛希。（新視紀整合行銷提供）

高爾宣。（新視紀整合行銷提供）

高雄流行音樂中心海音館今（27日）舉辦滿載測試演出「高流Play！」，是高流首次開放民眾入場，特別邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、林哲儀、康康康樂隊5組不同類型藝人輪番演出，帶領3500名樂迷搶先體驗全臺唯一完整建置的d＆b soundscape沉浸式音響系統，一同現場親臨感受世界級的聲音，也替即將迎來正式啟用的高流海音館揭開序幕。

康康康樂隊以〈快樂鳥日子〉等8首歌揭開序幕，來自高雄的康康說：「高雄對我而言就是『家』，回高雄就有回家的感覺。」透露自己當年在中正高工讀四年，是第一位延畢還回學校領取傑出校友，康康幽默表示：「以前老師開玩笑說，康康考第幾名，就知道班級有幾人，但英雄不怕出身低。」期盼這次藉著曲目安排，讓觀眾感受他從出道至今的音樂過程，「希望我這個『高雄的孩子』可以用音樂讓高雄人驕傲」。

孫盛希今首次演唱《天橋上的魔術師》片尾曲〈小心翻閱〉，特別獻給高流，孫盛希說：「就算台北在下雨，每次到了高雄，好像就天氣晴了，而且每到高鐵站都有好多位粉絲朋友們迎接，真的很熱情。」高爾宣OSN今演唱〈Benz Booty〉等招牌歌曲，並在曲目編排上做不同變化，透過高流全新的場地與硬體，讓大家可以感受不同的音樂舞台；宇宙人則特別演唱只在演唱會才會表演的歌曲〈往前〉。

(中時 )