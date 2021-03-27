高雄流行音樂中心海音館27日舉辦滿載測試。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄流行音樂中心海音館27日舉辦滿載測試。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄傳真）

27日在高雄流行音樂中心海音館舉辦滿載測試演出「高流Play！」，首次開放民眾入場，邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、林哲儀、康康康樂隊5組藝人輪番上陣，帶領3500名樂迷搶先體驗全臺唯一完整建置d＆b soundscape沉浸式音響系統，也替即將迎來正式啟用的高流海音館揭開序幕。

今日同時也是大港開場活動首日，大港開唱戶外舞台演出再加上高雄流行音樂中心海音館室內滿載測試，大批樂迷匯聚港區。「高流Play！」自15日起票券開放索取後，創下1分鐘內即索票完畢的驚人紀錄。

藝人康康回到高雄和樂迷朋友一起開箱高流，一起回顧高雄這些年的轉變，特別以「推倒圍牆的那個男人」來介紹市長陳其邁，現場投影也秀出監察院長陳菊10多年前擔任高雄市長與眾人靜坐爭取的珍貴照片，凸顯高流誕生的得來不易。

「最強嘻哈新人」高爾宣和金曲唱作小天后孫盛希也展現獨有舞台魅力，壓軸登場的宇宙冒險天團宇宙人，人氣紅不讓，最後歌曲「往前」演唱時，螢幕上出現歷來為高流奔走及關心高流的所有工作人員和藝文夥伴，為整場滿載演出畫下完美句點。

陳其邁表示，高雄流行音樂中心的落成，對整個高雄港區發展具有重大意義，而且高流中心的地址因為是真愛路1號，充滿著美好的祝福和意義，相信來到這裡會找到自己真心喜愛的音樂和喜歡的人，也要大家一同期待未來在港邊能享受一場場精彩的音樂演出。而市府也將戰略目標拉大，未來高雄流行音樂中心將會是5G試驗場域中重要一環，讓高流中心不僅是音樂基地，更將成為5G AIoT的新創產業實驗場域。

陳菊表示，高雄流行音樂中心的建設過程多次波折，從陳其邁推到圍牆，促成港市合一，再到歷任團隊努力超過10年的時間，今天能走到滿載測試，展現高雄人努力、永不放棄的精神。高流中心的落成讓亞洲新灣區的藝文活動更加多元，產業發展指日可待。

副市長史哲表示，海音館下半年度的展期登記，也已在農曆年後就啟動，反應也相當熱烈，期待未來能有許多精采演出，提供給市民朋友們。

高雄流行音樂中心董事長暨文化局長王文翠表示，本次滿載測試特別邀請高流董監事及業界專業人士組成檢視小組，針對此次演出的軟硬體設備及場館各面向進行檢視，後續場館將陸續進行調校工作，期盼未來能將高流場館的最佳狀態呈現給樂迷。目前場館由高雄市政府文化局負責管理，並與行政法人高雄流行音樂中心共組任務編組，期待未來交棒後能藉由產業人才的專業，建構出健全的產業、育成與公共服務體系。

(中時 )