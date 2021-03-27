大港開唱27日起一連兩天在高雄駁二藝術特區展開，Tizzy Bac和告五人今（27日）雙雙在女神龍舞台帶來精彩演出。告五人在後台和羅時豐相見歡，原來是羅時豐曾在告五人〈在這座城市遺失了你〉MV下留言「哭慘」，歌迷紛紛留言回應「原來姑丈也是同道中人」、「姑丈用台語唱唱看」，讓告五人覺得受到前輩的喜愛，真是又驚又喜。

這次雙方在大港開唱的後台碰到面，告五人一見到羅時豐便大喊：「姑丈！」並送上簽名專輯《運氣來得若有似無》表達對羅時豐的仰慕之情，並表示平時都會收看前輩的YouTube影片；羅時豐則當場唱一段〈在這座城市遺失了你〉，直說這首歌好聽到不行，並說知道今天會在大港開唱和告五人相見，昨天特地去買了三張告五人的專輯。

告五人直呼自己何德何能能受到大前輩的青睞，羅時豐更當場邀請告五人上自己的YouTube節目，雙方相約有朝一日一起去逛宜蘭菜市場。羅時豐大讚告五人歌曲好聽之外，更直說今年告五人在金曲獎一定會有好成績，告五人則回敬今年金曲獎最佳男歌手非大牛哥莫屬。

Tizzy Bac一口氣帶來〈You’ll See 〉、〈俄羅斯輪盤 〉、〈這是因為我們能感到疼痛 〉、〈穿越光年的孤獨 〉等7首歌曲，惠婷和前源一早就彩排，雖然5點鐘就起床，但見到高雄的陽光，兩人精神特別好，且這次演出和去年在ZEPP的演唱會同樣規格，採取四弦三管的大型編制，也因為樂手人數眾多，叫了中型巴士一起下高雄，Tizzy Bac笑說，因為疫情關係好久沒有巡演，這次搭中巴眾人熱熱鬧鬧的感覺，好似又回到了巡演的時候。

告五人和羅時豐在後台相見歡。（相信音樂提供）

(中時 )