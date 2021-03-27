桃園區文昌公園斥資4.63億元改建，孰料街友問題依舊擾鄰，不但深夜聚集飲酒，還把家當藏草叢，更造成垃圾問題。（蔡依珍攝）

桃園不少公園成「街友的家」，棉被、鍋碗瓢盆等家當全放在公園內。（蔡依珍攝）

桃園不少公園成「街友的家」，棉被、鍋碗瓢盆等家當全放在公園內。（蔡依珍攝）

桃園區文昌公園因興建停車場重新翻新公園周邊，斥資4.63億元，孰料街友問題依舊擾鄰，不但深夜聚集飲酒，還把家當藏草叢，更造成垃圾問題，議員感嘆婦女夜間不敢停車，擔憂成蚊子停車場，市府強調會加強勸導，跨局處每周巡查1次。

議員黃婉如說，桃園區文昌公園過去環境陰暗，民眾不願進入，市府爭取到前瞻加上市府挹注共4.63億元，增闢地下停車場，並透過參與式預算一併改造文昌公園，希冀成為運動遊憩新地點，去年底風光啟用，孰料街友回籠，不分日夜都在群聚喝酒喧嘩，深夜婦女根本不敢入場停車，避之唯恐不及。

黃婉如感嘆，男女老幼肆無忌憚睡路邊，有時一早學生上課，還能見到男男女女摟摟抱抱，天冷就在公園內煮火鍋，「吃的比我還好！」，早上就把瓦斯爐等家當藏草叢，嶄新的漂亮公園竟是便當盒、飲料罐等垃圾散落一地，痛批交通局、社會局、警察局互踢皮球，呼籲應該釜底抽薪找辦法改善，不要讓脫序行徑影響一般人生活。

議員黃家齊也直言部分民眾擔憂開放公園遭占據，部分民眾則會給予棉被和便當關心，質疑明明就有外展中心，為何街友不願入住，應該全面檢討。

社會局長鄭貴華指出，住進外展中心有生活規範，自由派不會想遭約束，目前全市街友造冊者有215人，南、北兩區各設置1處外展中心，有一套作業規範積極協助街友脫遊，目前每年約協助15名街友重建生活。今年也成立遊專小組，公園部分除了加強勸導，也會請環保局、警察局跨局處合作，每周巡查1次全力輔導。

(中時 )