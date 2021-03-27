新竹火車站附近昨晚出現變態男，家長在LINE中對話。（羅浚濱翻攝）

新竹火車站附近昨晚出現變態男，家長在LINE中對話。（羅浚濱翻攝）

新竹火車站附近26日晚出現變態男跟蹤高中少女，要求少女替他口交，否則就要用刀捅她肚子， 少女機警假裝媽媽已在附近等她，看到附近走來一群男生後衝出去，才擺脫變態男，新竹市警方據報調閱相關監視器畫面，全力緝捕中。

被害少女將遇狼經歷寫在個人IG，指她在火車站前電力公司的電腦補習班前，被一名年約3、40歲陌生男子叫住，男子說「自己是一個被社會背叛的人，沒有人給我愛…我是個今天晚上就要自殺的人，要不是看在你這麼真誠可愛，我就從你肚子插下去，當我今晚的陪葬品了！」

變態男要求少女「可不可以幫叔叔一個忙，你可以給叔叔愛嗎？你是處女嗎？幫我口交可以嗎？或者旁邊有廁所，你可以給叔叔你的處女嗎？或是讓我摸一下都好！」還不斷交代她「我們裝得像朋友一樣好嗎？等一下人多的地方可不可以不要叫？」

少女趁機逃到廁所躲藏，變態男就一直站在門口問「妹妹你不會報警吧？你有過自慰嗎？很爽欸，幫叔叔口交可以嗎？不然讓我看一下你的胸部，5分鐘就好，讓我舔下面也可以」，少女急中生智回「我有婦女疾病有很多分泌物什麼的」，沒想到變態男竟追問「會臭嗎？」少女不加思索秒回「會」。

少女躲在廁所被變態男懷疑「是不是偷偷報警」，她好走出廁所時剛好看到迎面走來的高中生，便以唇語暗示他們幫忙報警，之後又看見迎面走來的一群男生，衝過去拉住其中一人，假裝是認識的朋友，加入人群一起離開，變態男見她已脫離掌控，只好悻悻然離開。

新竹市警方表示，昨晚收獲少女報案後隨即展開調查，目前已調出監視器，確認該名男子並無攜帶刀械凶器，已鎖定對象期盡速緝捕歸案。

(中時 )