黃鐙輝親餵育涵小黃瓜 補身體？沈玉琳興奮到「棉柱」全集中大噴發 威廉沈歡樂送

黃鐙輝與妻子萁萁結婚11年感情恩愛，未料他近日與辣模陳育涵上沈玉琳主持網路節目《威廉沈歡樂送》，就因為他在公主抱女方時，不慎將左手整個貼在陳育涵左胸上，惹來性騷質疑，更被眼尖的網友發現事後節目竟將爭議畫面刪得乾乾淨淨，再重新上傳影片，氣罵製作單位是在幫黃鐙輝掩護襲胸罪行嗎？

人夫黃鐙輝被發現節目中摸奶陳育涵，事後更因製作單位將爭議畫面刪除，再重新上傳影片，引爆網友不滿，紛紛留言痛罵「好同情育涵，被鹹豬手的證據竟然被剪掉了」、「這是我看yt這麼久第一次看到直接把證據刪掉的好扯」、「昨天的圖早已截圖！擦邊球可以理解，但整個手掌就太扯，且貼上去時一點也沒要閃的意思，從頭貼到尾」、「黃鐙輝原來是這種人」。

網友不滿黃鐙輝爭議畫面被刪，火大備份存證。(取自YouTube)

隨後陳育涵也親自在影片下方回應，為黃燈輝澄清性騷疑雲，「我真的沒有感覺到，當下大家都是很認真在表演工作，真不要誤會鐙輝哥，他人很nice，謝謝你們用心看節目，往後還懇請多多支持喔。」

稍早黃鐙輝更在社群網站道歉，感謝公司為了保護他而刪除片段，想不到演變成此地無銀三百兩，並鄭重向陳育涵道歉，「若有類似公主抱的橋段，我也會注意保持拳頭握緊的小叮噹狀態，無心造成觀感不佳還請大家見諒。」陳育涵亦留言回覆稱，性騷擾是主觀判定，她並未覺得被騷擾。

(中時新聞網)