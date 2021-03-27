中鋼公司110年新進人員招募於3/27日下午完成招考筆試，到考人數共計5,925位，到考率87.38％，筆試成績預計5/26下午公布，6/17至7/5將舉行複試。

國立中山大學校長鄭英耀、副校長黃義佑、副校長蔡秀芬、中鋼總經理王錫欽27日下午於筆試前蒞臨考場，勉勵及感謝辛苦的試務人員。此外，為協助落實企業誠信，全力查緝考試舞弊，法務部廉政署南部地區調查組長黃元冠也率多位檢察官及廉政官親赴各考場設置宣導及監控點，以行動嚇阻不法舞弊集團。

中鋼公司表示，特別感謝中山大學完善且嚴謹地規劃本次招考事務，以及廉政署在防弊措施的鼎力協助。此外，中鋼公司對於出借場地的三信家商、高雄高商、前鎮高中、小港高中、海青工商等五所學校，以及高雄市政府警察局的駐區派出所派員加強巡邏勤務，亦表達深深感謝之意，使得當日能公正順利地完成對外招募筆試。

中鋼招考筆試規定考生需攜帶雙證件（身份證為第一證件）和入場通知書應考，且僅能使用實體指針手錶，同時加強監試人員訓練，如實查驗考生身份。此外，整個考試過程也強化電子設備偵測，並商請加派NCC偵防車，於周邊強力監察，以確保考試公平性。中鋼期待優質的生力軍加入幸福企業行列，為精緻鋼廠貢獻心力，造福兆元產值的用鋼產業，繁榮台灣經濟。

(工商 )