美國「自由亞洲電台」（Radio Free Asia）26日報導，雖然中國大陸堅稱，先前聚集於南海牛軛礁（Whitsun Reef）的逾200艘漁船，僅是在當地躲避風雨，但美國智庫專家指出，此類「海上民兵」是大陸的慣用手段，且在該礁附近的部署行動已持續至少1年。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲海事透明倡議項目主任波林（Gregory B. Poling）表示，這些「海上民兵」是中國大陸海軍和海警的支援力量，能用於監視、補給，或前往不適合派兵的區域威嚇鄰國。而使用大批此類船隻，已成為中國大陸控制南海的重要手段。且在牛軛礁附近進行的行動已進行至少1年，目的似乎是為控制九章群礁（Union Banks）周邊海域，絕非所謂的躲避風雨。

他還指出，中國大陸已完成美濟礁（Mischief Reef）和渚碧礁（Subi Reef）港口的興建，可供多達300艘此類船隻使用。菲律賓大學法學院海洋事務暨海洋法研究院主任巴童巴卡（Jay Batongbacal）則擔憂，這會讓美濟礁事件重演；中國大陸1995年聲稱要在美濟礁建立漁民避難設施，結果時至今日，其已成為世界最大的人工島之一，並「擁有完善的軍事基地」。

美國「全國公共電台」（NPR）報導，220艘大陸漁船7日停泊於菲律賓聲稱擁有、位於該國200海里專屬經濟區（EEZ）內的牛軛礁，且許多直接並排連結，顯然完全沒有捕魚的打算。雖然中國大陸聲稱這批漁船是在躲避風雨，但巴童巴卡指出，近期該區域並未出現惡劣天候狀態，且截至22日為止，當地仍有183艘漁船停留。

(中時新聞網)