前總統馬英九今天被問到重啟核四是否會讓藻礁公投模糊焦點？他表示，政府將50％能源配比放在天然氣，是非常危險的決定，台灣安全存量僅7天且全部靠進口，萬一安全存量不足，會發生問題，他以日本為例，福島核電廠爆炸後，經多年檢討發現大量購買天然氣出現嚴重貿易逆差、電價需大幅上漲、廠商出走，安倍首相上任後，立刻重啟被暫停的核電廠。

馬英九說，日本在福島事件後，停掉50個核電廠，影響結果，就發生貿易逆差，2014年更高達12兆日圓，造成電價飆高，廠商出走，只好進口天然氣取代核能，安倍首相上任後，就重啟被暫停的核電廠。

他說，日本經歷福島核災，但目前已有9座核能電廠重啟，還有18家正申請恢復營運，因日本使用天然氣已無法負擔影響到國家安全，希望核能占比能夠到22％；日本跟台灣環境類似，不像德國廢了核電可以跟法國、捷克進口電，「但我們不行啊，全部靠天然氣的做法，是危險、必須要改的政策。」

(中時 )