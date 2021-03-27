黃子佼（佼佼）和ㄚ頭（詹子晴）27日出席節目《大老闆聯盟》第二季記者會，各自都在新婚期的2人也被問到做人計畫，ㄚ頭認為世界太亂，現在生的話不見得對孩子是好事，斬釘截鐵地說「現在確定不會懷孕」，黃子佼雖然表示今年不會有好消息，但他說：「老天有安排，有高人暗示，先別急生牛寶寶，因為不會有好消息，現在就放輕鬆，生一個虎寶寶比較有機會，天命不可違嘛，我們就相信。」

丫頭近年來積極開拓副業，擁有7家公司、334個店面，年收高達上千萬元，今年還將規劃往電商發展，她說現在都開放海外總代理加盟，所以會拓展比較快，也鼓勵年輕人創業。黃子佼則表示，以前覺得丫頭很ㄎㄧㄤ，這幾年發現她進步好多，大讚「她頭腦很清楚」，並稱自己年輕時投資不會想，一家店就丟一堆錢，結果最後都賠光光，自己雖然喜歡逛實體店面，但也認為現在電商真的是一個趨勢，直呼要多向丫頭討教一番。

該節目上一季主持人是LuLu和阿松，這次從徒弟手中接下主持棒，黃子佼表示不清楚內幕，高EQ回應「這幾年她也接了我很多東西，互相支援，有來有往嘛」，並透露2人不久後也會合體。提到Lulu在《當男人戀愛時》中的床戲，他說第一時間看到她背著鏡頭在邱澤身上狂搖時，完全沒認出來，聽到聲音覺得很熟悉才發現是Lulu，大讚該角色塑造很成功，也直誇Lulu「她非常有勇氣，要突破自己心防，從搞笑到演感情戲、動作戲，真的表現非常好」，最後笑喊「會包5張票支持，她是配角嘛，戲分不多，但很搶眼啦」。

(中時 )