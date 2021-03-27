59歲劉姓婦人今（27日）下午3時許，違規將汽車逆向停放於新北市汐止區中興路110號前，警方獲報前往取締，豈料，劉婦竟向警員嗆聲說「自己錢多，要開就開！」過程都被民眾拍上上傳至臉書社團「爆料公社」，引起網友們同聲撻伐。

網友在臉書社團「爆料公社」上傳影片並貼文說，「這女駕駛逆向違規停車還罵警察」，並標註事發地點就在新北市汐止警分局社后派出所旁的水果攤。影片中劉婦不斷對著警員大小聲叫囂，不僅拒絕出示相關證件，還嗆警說「自己錢多，要開就開！」最後有一位民眾出面向警員道歉，劉婦上車後才結束一場鬧劇。

影片在網路中引起熱議，網友留言說，「警察就是要強勢！違規仔才會怕」、「紅線還逆向停車....下限什麼的....不存在的！」但也有網友歪樓攻擊劉婦的身材，「我書讀的少你不要騙我，這明明就男扮女裝啊！」、「這身材有夠魁梧！」

汐止警分局表示，已依違反《道路交通管理處罰條例》第56條1項6款不依順行方向停車及60條2項1款不服指揮等舉發違規，並持續加強該路段交通疏導，預防違規情事再發生。

(中時 )