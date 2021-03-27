台灣開打AZ疫苗到現在，已經通報了5件嚴重不良事件，甚至在許多國家已經大規模施打新冠疫苗的時候，台灣僅收到11.7萬劑AZ疫苗，如今僅剩3個月效期，醫界人士擔心在效期內恐打不完；接下來的疫苗採購進度，也引起國人高度關注。中央疫情指揮中心卻仍說不清疫苖是怎麼採購的？媒體人吳子嘉表示，萬一立院成立的「疫苗採購調閱小組」，調閱後卻發現我們沒有買到疫苗，這有可能才是真正的真相。

針對疫苗的施打，美麗島電子報董事長吳子嘉在《關鍵時刻》節目中指出，最後這個時期，大概將近20天的時間，質疑將近有5萬人去打疫苗，5萬人要從哪兒來？如今傳出一些壞消息，比如衛福部長陳時中發燒了，還有護理師接種後嚴重過敏住進加護病房，甚至聽說一大堆人發燒什麼等等，而針對發燒，吳子嘉指按照過去AZ疫苗的打法，發燒比例似乎是最高的。

吳子嘉認為，從這整個情況來分析，這一次AZ疫苗接種計畫，是做得一塌糊塗，比如AZ疫苗來台，陳時中是載有疫苗的飛機到達時才知道，所以疫苗到底是怎麼來的，我們現在為止也搞不清楚。因為坊間有很多謠言，聽說有些疫苗是從韓國運過來的，本來是要運給其他國家，所以時間就耽誤了，到底發生什麼事情，我們也不知道。疫苗到台灣之後，我們又耽誤了將近兩個禮拜的時間，怎會延後施打呢？萬一這是BNT疫苗，或是莫德納疫苗，不是更可怕，零下80度你怎麼檢查？人進去都凍死了，怎麼去抽驗？把疫苗拿出來抽驗也會壞掉，所以這個事情很怪異。

吳子嘉表示，AZ疫苗在這種怪異的情況下，已經有很多謠傳，搞到很多壞消息傳出來，甚至搞到台灣必須要讓蘇院長和陳部長率先打疫苗給大家看。現在他最擔心的是，萬一立院成立的「疫苗採購調閱小組」，調閱下去的結果，卻發現我們並沒有買到疫苗，這可能才是真正的真相。而現在出現的情況更糟糕，若大家對AZ疫苗產生這種懷疑，6月分莫德納疫苗就要來了，大家等莫德納就好了；如此一來，我們又買的1千多萬劑AZ疫苗該怎麼辦？

(中時新聞網)