剛退休的詹姓車友騎電動自行車以4.5小時左右完騎。（謝瓊雲攝）

邁入第11年的2021美利達彰化經典百K單車自我挑戰活動，再度吸引來自全球與全台各自的單車車友熱情參與，群利美利達車隊齊進終點一同完賽。（謝瓊雲攝）

第11屆國美利達經典百K單車自我挑戰活動27日登場，5000名車友自田中彰化高鐵站旁公園出發，吸引美日韓與丹麥、西班牙等歐美人士，和學術、科技、藝文界各路愛好單車運動的好手參與，還有企業組團挑戰，今年還有美利達最新電動輔助自行車亮相，幫助車友輕鬆完騎，迎風領略沿途彰化小鎮的鄉村風光。

有口皆碑的彰化經典百K，年年報名秒殺，來自全台各地與全球單車車友慕名而來，場面熱鬧非凡宛如嘉年華，今年防疫格外嚴謹，主辦單位出動800人服務，還提供客製化口罩，以最嚴謹的交通安全維護，和一路澎派到底的補給要給車友滿滿的感動與貼心回憶。

活動由彰化縣副縣長洪榮章、立委陳素月、參山風管處曹忠猷與田中鎮長洪麗娜等人共同鳴槍，5000名車友上午6點浩浩蕩蕩出發，場面壯觀；今年特別請來「台灣一姊」黃亭茵、一輪的運動日常、『哲睿Jerry』等知名網紅，與Bryton.美利達車隊的年輕好手劉恩杰、羅偉譽與徐子恩等人領騎。

美利達國內部營銷副總曾進成，更親自騎上電力足、馬力強的美利達最新款電輔車，全程完騎116 公里。他說，歡迎親自來體驗，就能深刻感受到新款電輔車那種「輕鬆爬坡、騎樂無窮」的快感！

每年為本活動出錢又出力的彰化在地美利達公司副董事長曾崧鈴、副總經理鄭文祥則特別感謝彰化縣政府與警方的指導、協助，還有正新／瑪吉斯輪胎、維樂座墊、兆豐銀行、與泰山食品等企業的熱情贊助，尤其是數百位地方交維志工的辛勞付出，使活動得以順利舉行。活動首度邀請凱渥名模為完騎的選手們獻上完賽獎章，場邊還有單車漫畫拍照打卡專區，不少車友甘心排隊拍照，更相約明年一定要再參加。

(中時 )