42歲張姓男子26日晚間闖入林家行竊，41歲林男返家正好撞見，雙方發生扭打，失風的張男竟持預藏的水果刀猛刺林男一刀，當場貫穿心臟，張男落跑，林男一度追出仍不支倒地，緊急送醫仍於27日不治，桃園警方下午到新莊逮到張男，依強盜殺人罪嫌送辦。

檢警調查，42歲張姓男子有多項前科，26日下午搭火車從新北到桃園，出後站後四處閒逛，到大林路和福安街口尋找下手目標，發現林姓屋主騎車外出，趁鐵門未關時闖入，搜刮屋內財物，豈料屋主正好返家，撞見張男行竊，雙方發生激烈扭打。

張男趁隙竟掏出隨身攜帶的水果刀，往林的胸口猛刺，正好接近心臟，林男閃避不及遭刺，張隨即脫逃，林男一度緊追衝出家門，卻因傷勢過重當場倒地，附近民眾見狀嚇得趕緊報警，並將林男送醫，院方一度以葉克膜急救，但仍因一刀貫穿心臟宣告不治。

桃園警分局成立專案小組漏夜追查，調閱沿路監視器鎖定張男行蹤，不到24小時即到張位於新莊的租屋處逮人，但張矢口否認犯行，訊後依強盜殺人罪嫌送辦。

(中時 )