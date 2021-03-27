垃圾車撞上小貨車後，側翻在路面上，垃圾車李姓駕駛與陳姓副駕駛一度卡在車內，遭消防人員救出送醫，吳聲明危險。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區27日傍晚發生垃圾車與小貨車對撞車禍，一輛垃圾車沿安清路東向西行經安義路口時，與從安義路駛出的小貨車相撞，垃圾車側翻，車上李姓駕駛與陳姓副駕駛卡在車內，經消防人員救出無生命危險，小貨車直接摔落道路邊坡，險些掉進魚塭，楊姓駕駛昏迷送醫。

環保局委外清運的垃圾車27日傍晚5時許，沿安清路一段東向西行，要往城西焚化廠，經過安義路T字路口時，一輛小貨車從安義路北往南駛出，兩車對撞，車頭皆受損，小貨車衝出護欄，翻落邊落，險些落入魚塭內，楊姓駕駛頭部受創，昏迷不醒，送醫急救。

垃圾車同樣側翻在路面，駕駛李男與副駕駛座陳男皆因車頭嚴重凹陷，同時被卡在車內動彈不得，消防人員緊急協助脫困，花費1個多小時才救出兩人，陳男因身體受擠壓手腳變形，先行送醫，李男隨後獲救意識清醒，兩人皆無生命危險。

台南市警3分局表示，初步研判兩車車頭對撞，當時安義路為閃紅燈、安清路為閃黃燈，一般情況來說，安義路車輛在路口需先禮讓安清路車輛，因該路口沒有監視器，警方正調閱垃圾車上的行車紀錄器，釐清肇事原因。

台南市環保局得知後，已派另一輛備用垃圾車沿收運路線持續收運垃圾，並派員關心垃圾車與小貨車上等3人傷勢。

(中時 )