台南市麻豆區大山國小100歲了，為了迎接校友回校同慶，全校師生準備已久，不僅準備了許多節目，校園彩繪也換新，27日百年校慶活動當天，除推出學生動靜態學習成果展外，並由副市長戴謙表揚傑出校友及三代同堂的校友家族。

為了展現學生的學習成果，校方特別在校內設置靜態成果展，展現學生在手工藝、美術方面的學習成果；另外也安排音樂、民俗技藝、英語讀劇等各項社團才藝的學習成果，學生輪番上台，賣力演出，家長與來賓給予熱烈掌聲。

趁著百年校慶，校方也表揚了在各領域表現優異的傑出校友，肯定他們的努力及對社會的貢獻。校方也特別表揚了三代同堂的校友，感謝他們對大山國小的肯定與支持。

副市長戴謙今天也到大山國小一起切慶生蛋糕、表揚傑出校友，戴謙說，十年樹木、百年樹人，大山國小至今百年，替社會培育不少人才，期勉學校繼續作育英才，迎接下個百歲生日。

大山國小校長王怡方說，學校難得迎來百歲生日，透過慶祝活動，讓學生有表演的舞台，也讓家長有機會驗證子女的學習成果，大家齊聚一堂，開心的慶祝學校百歲生日，期待大山國小還能迎接下個百歲生日。

(中時 )