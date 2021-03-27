馬來西亞女星林宣妤在2016年奪下《Astro國際華裔小姐競選》冠軍後，氣質外型相當討喜，一度被譽為「全民女神」，接下來到香港無線電視台挑戰演戲，馬上被封「嫩版袁詠儀」；林宣妤因無法適應香港快節奏生活，2020年5月就離開無線電視回馬來西亞，今年初成為李澤楷旗下首位藝人，傳出牽線人竟是資深女星楊紫瓊。

24歲林宣妤在2016年、2017年時接連獲得選美比賽冠軍和亞軍，瞬間成為馬來西亞的「全民女神」，沒多久加入香港無線電視台，去（2020）年參與電視劇《反黑路人甲》和《使徒行者3》，戲分吃重；不過，林宣妤拍戲後，卻傳出她受不了壓力大又生活快節奏的香港，罹患暴食症，所以約滿後就回家鄉生活。

近期港媒指出，林宣妤不久前已離開馬來西亞到香港，因為被李澤楷旗下經紀公司簽下，傳聞要把她打造成「湯唯接班人」，目標進軍國際，而替兩人牽線的居然是資深女星楊紫瓊；林宣妤在一次受訪時曾透露，當年參選國際中華小姐，評審之一是楊紫瓊，兩人才會認識。

李澤楷旗下經紀公司目前僅有林宣妤一位藝人，他還請到湯唯和劉詩詩前經紀人Maria負責她的經紀人，面對外界稱自己是湯唯接班人，林宣妤淡定回應，「只希望能做自己，用自己方式演戲」；另外她也稱自己的底線是三點不露，不過，要是遇到好的作品、好的角色，願意為藝術犧牲。

(中時新聞網)