作品取材六名分屬不同國家的新住民媳婦，以移居台灣後的日常飲食習慣與口味為素材，收集異國婚姻的餐桌風景。（盧金足攝）

國聚建設堅持友善初心，藉「公.藝特展」，串連起滿懷關愛。（盧金足攝）

藝術家程仁珮希望藝術走進生活，遍植滋養心靈的土壤。（盧金足攝）

作品取材六名分屬不同國家的新住民媳婦，以移居台灣後的日常飲食習慣與口味為素材。（盧金足攝）

藝術家程仁珮廿七日在水湳經貿園區「國聚之碩」接待中心展開為期三個月的「食譜演化運動-公.藝特展」，作品取材自六名分屬不同國家的新住民，飄洋過海來當台灣媳婦，收集異國婚姻的餐桌風景，設計出六道融合受訪者原生地與移居地風味的新菜色。

國聚建設長期耕耘公益領域，對於人文藝術、生活美學關注，更是不遺餘力，這次「公.藝特展」，以民以食為天主軸，邀請國立台灣美術館(藝術銀行)與藝術家程仁珮共同合作。

來自高雄眷村的程仁珮，以移居台灣的新住民日常飲食習慣與口味為素材，觀察不同文化背景，在生活飲食上的差異，民以食為天的主軸，重新定義文化碰撞中食物組合的新姿態。

程仁珮常旅遊世界各國，吸引創作養分，她說，在國外有國際聞名的料理，常見盤子很大，食物很小很精緻，回來台灣後，看到很多其他家嫁來台灣的新住民，將不同異國料理融入台灣美味，她思考台灣道地的料理，出現不同的樣態，變成家庭最常見餐桌上的食物。

台灣料理的定義，透過對台灣料理的想像，程仁珮表示，從鏡頭中捕捉新住民食材的料理精神，每一幅攝影作品都是她去每一名新住民家庭，跟她們做長期訪問，年輕的新住民巧手藝做出很有創意的美食，逐漸演化成新一代的「台灣好媳婦」。

走遍台灣各地拍出來新住民食材的蔬果、魚肉之外，還有「看起來正方形的東西，其實是台灣最家鄉味的豆腐乳」，香料與麵食更是餐桌佳餚，她希望藝術走進生活，遍植滋養心靈的土壤。

藝術家程仁珮〈食譜演化運動-公.藝特展〉，以台灣多元民族的社會結構為切入點，探討「異族融合文化」體現在食物上的樣貌。

作品取材自六名分屬不同國家的新住民媳婦，以移居台灣後的日常飲食習慣與口味為素材，收集異國婚姻的餐桌風景，觀察不同文化背景，在生活飲食上的差異，設計出六道融合受訪者原生地與移居地風味的新菜色。

程仁珮將「受訪者的個人經驗」與「日常飲食」兩種面向，以食物的方式融入攝影畫面之中，呈現多元民族在飲食融合中逐漸變化的過程，重新定義文化碰撞中食物組合的新姿態。

國聚建設堅持友善初心，藉「公.藝特展」，串連起滿懷關愛，拋磚引玉在活動期間持續捐助愛心物資，贈與長期合作的公益夥伴─安得烈慈善協會，幫助更多新住民家庭；為受扶孩童的成長及未來，增添溫暖與希望

(中時 )