台日合拍驚悚電影短片《喰之女Swallow》27日開鏡，由日本女導演中西舞（Mai Nakanishi）執導，並集結了以《粽邪》提名金馬女配的陳雪甄、《返校》影集討論度最高的恐怖學姊韓寧，及以植劇場《姜老師，妳談過戀愛嗎》入圍金鐘獎最佳新演員的劉黛瑩，一同演繹闇黑驚悚閨蜜情！

日本導演中西舞的上一部短片作品《哈娜躲貓貓Hana》，也是日韓跨國合拍作品，以超自然靈異的故事，廣受30多個國際影展邀請，拿下釜山電影委員會的卓越獎，也受邀至台灣女性影展。來台期間，剛好經過台北華西街夜市，對那裡的蛇餐廳印象特別深刻，因而激發她創作一個跟「蛇」意象有關的女性驚悚電影。而面對現今「外貌主義」的社會，導演也希望在此故事中，透過女性視角去觀察女人對美貌的迷戀與極端渴望所帶來的惡性循環。

對於片中閨蜜的詮釋，劉黛瑩分享那種假面閨蜜的互動既刺激又真實，所以很期待這種劍拔弩張的演出，有參考《捉神弄鬼》裡的梅莉史翠普，希望將女性的瘋魔跟獸性表現出來，跟內心的野獸對話。而韓寧為了完整呈現故事裡蛇的意象，在做角色功課時，看了很多蛇的影片，並在劇組安排下與去寵物蛇店練習和觀摩，她覺得她飾演角色一如看似溫馴的蛇，卻令人害怕，因為你永遠不知道她下一步要做什麼。

經驗豐富的演員陳雪甄，對導演的上一部作品《哈娜躲貓貓》印象非常深刻，而此次《喰之女》作品風格非常不同於導演之前的作品，所以她非常期待與導演一起嘗試新的風格，並稱這部片最艱鉅的挑戰就是與蛇相處，因為她光是遠遠的看，就已經頭皮發麻，所以當導演希望演員看一些蛇的參考影片時，她是下定決心繃緊神經去克服恐懼的。

《喰之女》電影短片為109年度「高雄拍」影像創作獎助計畫之一，故事敘述當紅知名女星（劉黛瑩 飾）意外發現圈內閨蜜好友（韓寧 飾）擁有青春不老的嬌顏，羨慕地哀求下，被帶到一個神秘的地下美食俱樂部，據說俱樂部的會長（陳雪甄 飾）擁有神奇的秘方能維持女人的青春美麗，但她卻不知道自己將面臨超乎想像的黑暗與恐懼。

(中時 )