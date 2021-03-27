28位平均年齡72歲的不老騎士，目前正逆時針即將完成環島旅程。不老騎士們26日下午完成通霄鎮「心形公路」旅程，27日中午抵達台中市。同時擔任「獨居弱勢長輩餐食計畫」愛心大使的不老騎士們，也捲動社會愛心能量，累積募款金額達1095萬元，完成了「夢想達陣，愛心滿滿」的美好成就。

65歲的許德聰說，滿65歲終於可以參加，結合環島圓夢與弱勢長輩餐食募款計畫非常有意義，看到這麼多比自己年紀更長的「老朋友」如此正向與積極，未來，也計畫再嘗試挑戰腳踏車環島，為公益盡一份心力。

69歲的陳妍孜奶奶說，她相信別人可以，自己一定可以挑戰成功，原本行程前兩天因為緊張加上體力透支，神情略顯疲憊，後續開始習慣騎車速度與團隊後，心情逐漸放鬆投入每個交流活動，也開始享受沿途騎乘的美景，覺得這趟公益環島圓夢實在太值得了。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘指出，不老騎士不再只是熱血追夢，更結合弱勢長輩需求，升級為「熱血有夢、溫暖有愛」的公益旅行，所有報名參與的不老騎士們都率先捐款5萬元投入「獨居弱勢長輩餐食計畫」，希望在追逐夢想的同時，也能號召社會大眾共同關注長輩的用餐需求與健康議題。

「獨居弱勢長輩餐食計畫」全年度需求共1247萬，總計可協助25萬人次長輩獲得餐食服務，而在騎士環島圓夢的熱血號召下，截至達陣前已募得超過8成共1025萬，尚缺222萬；達陣記者會上，王乃弘指出，光田綜合醫院員工自發性捐款響應，大家省下1天餐食的錢，募集超過20萬元，全數捐給餐食服務計畫。

現場港洲營造董事長陳朝國獲知訊息後，也共襄勝舉，捐款50萬元，最後公佈的捐款金額，一下上跳70萬元，達到1095萬元，距離目標金額只差152萬元缺口，社會大眾持續發揮愛心，讓長輩免受飢餓之苦。

(中時 )