蔡英文「論文門」新進展曝光，英國行政法院日前一審判決皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）必須要公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」。美國北卡羅來納大學經濟系副教授林環牆27日表示，ICO最新回應繼續以「個人資料保護」為主軸，拒絕提供蔡英文「口委資訊」及相關文件。但他強調，追查真相團隊會繼續上訴。

林環牆27日透過臉書表示，英國ICO在延展兩次後終於正式回覆。但英國資訊特任官辦公室(ICO)26日的回覆等於是在原地踏步，繼續以個人資料保護為主軸理由，拒絕提供蔡英文的所謂「博士論文口試委員」及相關文件。

林環牆認為，讓他覺得很吊詭的是，既然完全支持英國倫敦大學「不提供」的既定立場，那麼ICO何以需要兩次的展延期限？

他透露，自由撰稿記者理查生(Michael Richardson)26日下午傳來ICO透過英國資訊行政法院(Information Tribunal)所提出的回覆落落長，一共有九頁。ICO通篇回覆主要環繞在個人資料保護，並且以法律條文的技術性文字故意消磨申訴人理查生的心力。

林環牆指出，「很惡劣的一點是，ICO一面倒地接受倫敦大學的片面說法，已完全喪失做為獨立機構的中立地位」。

林環牆透露，ICO竟然以蔡英文那本所謂「論文」已可在線上找尋到，所以就因此承認該「論文」具備有效性(validity)。ICO難道完全不知道所謂「線上找尋」是經過35年後，那本粗製濫造的神秘「論文」才於2019年7月開始莫名奇妙地上線？

林環牆強調，ICO的種種動作在在自證「蔡英文果然有問題」。理查生會繼續上訴，他呼籲大家耐心地等一等。而且論文門醜聞的引爆點，不會只局限在英國行政法院，眾人拭目以待。

對於論文爭議，總統府曾在108年9月23日發出新聞稿回應，時任總統府發言人黃重諺展示總統博士論文原始文件，並指出，為鼓勵國際貿易法領域的研究，總統已經決定授權國家圖書館，將她的博士論文開放大眾閱覽，方便所有有志於國際貿易法的研究者投入相關研究。

(中時新聞網)