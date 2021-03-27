美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，在一年一度的「軍人節」當天，緬甸爆發2月政變以來最血腥的鎮壓行動，據稱單日內至少有80人死亡，反對派發言人沙瑟（Sasa）痛批，這讓軍人節淪為「軍恥節」。

根據報導，緬甸民眾為抗議軍方政變，27日於全國發動大規模抗議，結果各地皆爆發血腥鎮壓。第一大城仰光市郊達拉區（Dala）警局外的抗議民眾遭遇實彈射擊，至少4死10傷；仰光音山區（Insein）有3人遭射殺；該國第2大城瓦城（Mandalay）多個區域也染血，至少有13人不幸喪生，甚至包含一名不到10歲的小男孩；仰光東北方的勃固（Bago）還有4人遇害。緬甸媒體稱當天至少有80人喪生，自政變以來，則已有約400人遇害。

緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）發言人沙瑟在線上論壇表示，今天是緬甸軍方「可恥的一天」，痛批自政變以來，緬甸軍方已殺害超過300名平民，結果將軍們竟還有臉慶祝軍人節。

有線電視新聞網指出，緬甸國家電視台26日曾警告，抗議民眾「有被往頭部或背部開槍的危險」，結果27日果然發生大規模血腥鎮壓。緬甸軍方並未對此事置評，但武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）參加了在首都奈比多（Naypyitaw）舉行的閱兵儀式。他在演說中重申將透過選舉還政於民，但仍未給出確切時間，反而批評民眾「為提出訴求而影響全國穩定和安全」，聲稱軍方「尋求與全國合作捍衛民主」。

(中時新聞網)