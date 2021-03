船身長約400公尺的長榮海運「長賜輪」,23日在蘇伊士運河擱淺,將這條國際航運要道卡死,救援隊挖沙、拖曳27日仍徒勞無功。民進黨立委高嘉瑜對此脫口一句,「能夠目睹這一切,我覺得也算是此生有幸」;前民進黨立委沈富雄則直言「Taiwan Can Help Mask,Taiwan Can Block Canal」,讓在場來賓不禁爆出笑聲。

高嘉瑜在政論節目《少康戰情室》中表示,在網路上出現很多有關蘇伊士運河的哏圖,台灣的網友也對這件事嘖嘖稱奇,這幾天大家最關注的,大概就是這個新聞。蘇伊士運河的吞吐量和貿易量,可說是全世界之冠,發生這件事後,大家也都在討論,船長上岸之後,可能這輩子沒有辦法再跑船;至於這個引水人,到底在這過程中扮演什麼角色,為什麼船會擱淺在那裡,這真的很難以想像的。

高嘉瑜認為,最近航運股一直都是大漲,大家也會覺得,長榮面臨一個全世界都知道的驚天動地新聞之後,它的股價有沒有受影響,但顯然長榮切割得蠻明快的,好像這件事情跟它沒有關係。但是她覺得長榮這件事,也算是世界奇觀,「能夠目睹這一切,我覺得也算是此生有幸」。

沈富雄則直言,「Taiwan Can Help Mask,Taiwan Can Block Canal」,好幾百艘船在那邊等著通過。至於那些船要不要繞過好望角離開,這是一個很為難的問題,每一艘船的船長都在想,如果轉頭繞過好望角,3天後一旦蘇伊士運河通了,那怎麼辦,會變成是多繞的,所以這是很不容易決定的。

(中時新聞網)