船身長約400公尺的長榮海運「長賜輪」，23日在蘇伊士運河擱淺，將這條國際航運要道卡死，救援隊挖沙、拖曳27日仍徒勞無功。民進黨立委高嘉瑜對此脫口一句，「能夠目睹這一切，我覺得也算是此生有幸」；前民進黨立委沈富雄則直言「Taiwan Can Help Mask,Taiwan Can Block Canal」，讓在場來賓不禁爆出笑聲。

高嘉瑜在政論節目《少康戰情室》中表示，在網路上出現很多有關蘇伊士運河的哏圖，台灣的網友也對這件事嘖嘖稱奇，這幾天大家最關注的，大概就是這個新聞。蘇伊士運河的吞吐量和貿易量，可說是全世界之冠，發生這件事後，大家也都在討論，船長上岸之後，可能這輩子沒有辦法再跑船；至於這個引水人，到底在這過程中扮演什麼角色，為什麼船會擱淺在那裡，這真的很難以想像的。

高嘉瑜認為，最近航運股一直都是大漲，大家也會覺得，長榮面臨一個全世界都知道的驚天動地新聞之後，它的股價有沒有受影響，但顯然長榮切割得蠻明快的，好像這件事情跟它沒有關係。但是她覺得長榮這件事，也算是世界奇觀，「能夠目睹這一切，我覺得也算是此生有幸」。

沈富雄則直言，「Taiwan Can Help Mask,Taiwan Can Block Canal」，好幾百艘船在那邊等著通過。至於那些船要不要繞過好望角離開，這是一個很為難的問題，每一艘船的船長都在想，如果轉頭繞過好望角，3天後一旦蘇伊士運河通了，那怎麼辦，會變成是多繞的，所以這是很不容易決定的。

(中時新聞網)