自從7日打完與新竹街口攻城獅的例行賽，台北富邦勇士洋將賈西亞就再也沒有出賽，理由除了上周富邦賽程輪空，更因先前他的狀態並不理想，結果整整20天時間，賈西亞重新獲得上場機會，當然必須好好發揮一下，「我當然很興奮！」

靠著賈西亞貢獻本季新高31分，外加16籃板、2助攻、2抄截、2火鍋，富邦27日以109比93輕取傷兵累累的桃園領航猿，除摘5連勝，也送領航猿苦吞5連敗，但領航猿只要28日與攻城獅比賽不要輸超過23分，就可宣告闖進季後賽。

「因為我上周沒有打，所以我的身體狀態不錯，也隨時準備好上場，」全場投15中11、罰10中8的賈西亞表示，「就算我有那麼多天沒有比賽，但我仍在練球期間把自己準備好，也保持狀態良好，很開心今天可以幫助球隊贏球。」

早已篤定拿下例行賽排名第1位置的富邦，今天讓林志傑、張宗憲、塞瑟夫等主力輪休，畢竟富邦總教練許晉哲希望在總冠軍賽開打前，盡量不要再次出現傷兵，沒想到賴廷恩仍然手指吃蘿蔔乾，周桂羽也腳踝大扭，讓許晉哲很難接受。

「我也不知道為什麼，最近我們年輕球員一直受傷，幸好我們季後賽首輪輪空，可以擁有多3個禮拜休息與調整，」許晉哲說，「我想最近我們本土表現越來越好，也不再跟我之前所說的一樣瞎打，感謝蔡文誠以身作則，以及助教剪影片幫忙檢討，才有這波5連勝。」

(中時 )