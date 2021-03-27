長榮海運貨櫃輪「長賜號」23日受沙塵暴及九級風影響，在蘇伊士運河擱淺，卡住雙向航道，至今過了4天仍未脫困，打亂世界航運，而該船的日本船東「正榮汽船」25日在官網發布聲明，向所有相關人員致歉，不過就有台灣網友發現，日本網友看完聲明後集體崩潰，「台灣是最壞的」、「台灣已經露出本性了」。

日本船東「正榮汽船」25日在官網發布聲明，向所有相關人員致歉，並強調正全力解決事，而長榮海運董事長張衍義也在同日表示，Ever Given為本公司長租船，船上任何操作上的失誤或不可抗力等原因，致船舶造成損害，是船東的責任，意味著賠償相關事宜，會由日本船東負責，不過雙方會保持密連繫，「相信透過各方努力，此意外事件很快就會落幕」。

而長賜號的天價賠償由日本船東負責的新聞，被傳回日本網友看到後在論壇上「5ch」引起熱烈討論，大多數網友崩潰留言，認為台灣的做法太壞，「說真的，台灣是最壞的」、「台灣已經露出了本性」、「不買台灣鳳梨了」、「台灣沒有責任嗎？」

就有台灣網友將日本網友的反應轉發在PTT上，留言區同樣蓋起高樓，「日本正榮都道歉了...還有什麼好說的?」、「重點要怪台灣根本不合理吧」、「賠也不是政府賠，有啥好崩潰的」、「反正合約寫得清楚，長榮真的有事不會泰若自然」、「長榮真的有責任的話，正榮也不可能自己吞，不懂的在喊燒」。

(中時新聞網)