碧潭水舞秀今晚夢幻登場 360度環境劇場民眾感受幸福滿滿

2021碧潭水舞今晚（3月27日）夢幻啟用，展演至5月22日止，新北市副市長謝政達到場表示，碧潭水舞象徵著這個城市的生命力和創造力，高科技的水舞和水幕投影搭配，不斷推出更多創新、美妙的事物給市民朋友，告訴民眾在防疫期間也能享受休閒與生活，正是新北市希望給市民帶來的安心感。

新北市副市長謝政達（前排右三）和部分市議員晚上前往新店碧潭觀看水舞秀。 新北市政府提供

謝政達並表示，市府團隊致力打造一個安居樂業的美好城市，這次水舞融合了新北市升格滿10周年的歌曲概念，也是希望藉由水舞來展現市府的意志，我們期待未來與市民朋友攜手共創更多新北市的精采事蹟，把這個城市帶向新的高度。

新北市觀光旅遊局表示，碧潭水舞秀每晚6時到8時30分，每逢整點和半點進行演出，每日將有2首4分半鐘精彩曲目交錯展出，帶給碧潭視覺、聽覺的雙重饗宴，希望除了持續在第一線守護民眾身體健康，也能讓市民朋友可以玩得安心、玩得幸福。

碧潭水舞秀周邊還有閃亮炫目的星光草皮。 新北市政府提供

觀旅局並表示，本次水舞融合新北市升格滿10周年歌曲「新北市，做大事」，結合新北市市徽的四瓣幸運花延伸出「花舞幸福」概念，邀請民眾來到碧潭帶回滿滿的愛與幸福。

碧潭花舞幸福水舞秀今晚夢幻登場。 新北市政府提供

今年水舞將首度打造360度環境劇場，除了寬30公尺的大型水幕投影科技外，並透過尖端投影技術，在碧潭沿岸岩石營造美麗光環境，延伸水舞展演內容，更在碧潭東岸設置星光草皮，帶給民眾和過往完全不一樣的感官饗宴，讓碧潭美麗的夜晚閃閃發光。表演節目中融合了棲息於碧潭和美山的紫斑蝶為意象，化為故事主角炫彩蝶，呈現6首震撼人心的水幕故事，串聯起碧潭獨有的特色與記憶。

觀旅局表示，自3月27日將率先推出「花舞幸福」和「霓幻森林」兩首曲目；在「花舞幸福」中，炫彩蝶破繭而出，帶著幸福與愛的能量飛越新北市重要地標，帶領遊客欣賞女王頭、富貴角燈塔、淡水情人橋、新北耶誕城等充滿活力的新北亮點，最後降臨碧潭與絢麗浪漫的水舞共同舞動。

新北市政府並表示，期盼與市民一起邁向下一個10年，如綻放的花瓣不斷嶄露全新面貌，讓愛與幸福的能量延續、展開，帶給觀賞民眾滿滿的希望與溫暖，市府團隊在新北市升格滿10周年的2021年也期許為市民朋友帶來更精彩有活力的美好城市；而「霓幻森林」將帶來一場夢幻的叢林故事，炫彩蝶穿梭於森林綠意幻境，藉由磅礡音樂結合水之藝術，絢爛光點閃耀於碧潭，帶來目眩神迷的享受，也襯托這個城市富有冒險精神的勇敢與拚勁。

(中時新聞網)