長榮海運貨櫃輪「長賜輪（Ever Given）」遭強風吹襲，擱淺蘇伊士運河，造成雙向堵塞，交貨期恐被迫延誤，有分析師建議，可以買進石油或能源、運輸等相關類股來對沖風險。

根據《雅虎財經》報導，ING經濟學家Joanna Konings表示，長賜輪在蘇伊士運河擱淺對歐亞貿易產生衝擊，導致物流受到延誤，進而使石油和成油品供應受到影響；蘇伊士運河對全球貿易極為重要，每年以噸計算，有約10％的貿易和9%的海運油（相當每天550萬桶石油）通過運河。

根據《勞合船舶日報》資料顯示，貨櫃輪貨物約佔該運河總運輸量的26%，往東航行的日交易額為51億美元，往西航行為45億美元，隨著貨物延誤的時間，損失將越來越嚴重。

凱投宏觀公司的Gabriella Dickens認為，只要盡快疏通，對全球經濟不會造成過多的影響，雖然不少證據指出運河堵塞會造成生產成本上漲，但就目前為止，沒有跡象表明貿易商品的需求受到限制。

摩根大通分析師Marko Kolanovic在報告中表示，雖然我們都認為情況會在短時間內解決，但還存有不確定性的風險，若蘇伊士運河堵塞的時間過久，可能會造成全球貿易遭受重創，運費、能源商品都將進一步飆漲，全球通膨勁揚。

(中時新聞網)