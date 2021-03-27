大陸一名男子，是一名孤兒，長大後認識一名女子，並與她攜手步入婚姻，兩人結婚後，男子與妻子父母相處融洽，就像「真的一家人」，無奈世事多變，男子的妻子早逝，一段時間後男子再婚，前岳母送他一個盒子當結婚禮物，男子打開一看，決定取消婚禮。

這名男子剛出生時，母親就因為難產不幸身亡，父親也因此離家出走，男子從小就與奶奶相依為命，直到奶奶過世後，男子決定將家中土地賣掉，用這筆錢完成學業。男子18歲打工時，認識一名女子，兩人陷入熱戀後，也決定共度一生。

根據陸媒專欄報導，男子21 歲就與女友結婚，婚後住進妻子家，岳父岳母更是將男子當作親生兒子般照顧，尤其得知男子坎坷過去，更是疼進心裡，幸福日子過了3年，妻子卻因為一場車禍撒手人寰。這時岳母向男子表示，沒有必要對兩老負責，好好去追求自己幸福。

男子雖然不再與亡妻父母同住，但每個月仍寄錢給他們，後來男子認識新對象，也即將結婚，他決定找前岳母出席，代替親生母親的位置。婚禮當天前岳母送男子一個盒子，原來裡面全是裝男子每月寄過去的金錢，前岳母說道「我把錢存下來，就是想等你再婚用」。

男子收到盒子相當震撼，這時終於確定自己就是要照顧前岳父、岳母一輩子，加上與新婚對象，因為這件事一直爭執不下，最後男子決定取消婚禮，報答前岳父母將自己視為親生兒子的恩情。

(中時新聞網)