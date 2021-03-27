伴隨台南的台糖長榮酒店邁入第17週年，該酒店總經理鄭東波表示，將持續透過「知」與「行」兩大主軸，善盡企業責任關懷社會，除了已登場的幸福公益講座，自27日、28日舉辦的首場「幸福公益市集」，未來將再舉辦四場，落實與小農合作，長期與慈心有機基金會共同推廣「綠色保育標章」愛護地球。

台糖長榮酒店於2021年正式邁入第17週年，揮別疫情影響的2020年，值此週年慶，酒店仍不忘落實社會企業責任，將酒店「幸福產品」特別透過「知」「行」合一的公益講座和市集活動舉辦，持續朝「幸福員工」和「幸福企業」的里程碑邁進。

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，為幫助酒店員工能培養積極有熱忱的生命，進而於生活、家庭和職場中實踐，今年將一連舉辦五場「知」的「幸福公益講座」，期望更多正能量的智慧觀念，透過教育推廣、潛移默化，為員工帶出核心態度的轉變，並也提供顧客一種心靈的服務

同時，更透過身體力「行」，於酒店四週圍規劃一整年四場的「幸福公益市集」，不論是從推廣友善農耕環保標章的田裡有腳印市集；到找尋臺南古城玩樂回憶的大手拉小手、幸福藝起來市集等，主要為提供一個公益的場域與平台，將更多鄰里和睦、社區發展、環境自然、人文藝術等相關優質的議題、理念與行動得以推廣落實。

此次27、28日，首場的「幸福公益市集」，是台糖長榮酒店與慈心有機農業發展基金會合作舉辦「田裡有腳印市集」第三年，該酒店也特別推出素宴桌菜，嚴選在地食材，將當季春筍等時蔬入菜，創意用心雕琢，以期符合現代人蔬食飲食潮流，更期望響應林務局與慈心有機基金會長期共同推廣的「綠色保育標章」，加以支持鼓勵台灣在地農友們，默默用愛與堅持，友善農耕，守護您我居住的這片土地，並為地球和環境找尋一條永續之路。

親至參與首場幸福公益市集的南市副市長趙卿惠，也贊許台糖長榮酒店，長期關愛台灣這塊土地，她指出，台糖長榮酒店響應林務局與慈心有機基金會，長期共同推廣綠色保育標章，善盡企業社會責任，更已在酒店所在地的南市東區，形成友善環境，目前府城青年創業小農人數也達兩百餘人，期望有更多年輕人回台南，加入此間行列。

(工商 )