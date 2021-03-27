看好台灣輕薄筆電市場大屏化趨勢，台灣LG電子旗下最新輕薄筆電LG gram 16正式在台開賣。打著金氏世界紀錄認證為世界最「輕」的16吋筆電，LG一口氣推出3規型號的LG gram 16新品，另LG gram 14／17也全面升級上市，搶攻商務換機潮。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，疫後新型態的遠距辦公及線上教學興起，台灣LG電子也觀察到消費者生活型態改變，預期這波需求將持續帶動筆電成長動能，尤看好去（2020）年的台灣市場在16吋以上的筆電銷售大幅成長近六成，預期LG除新推出的16吋新品，加上先前熱銷的14吋、17吋LG gram系列，將以全方位的尺寸滿足消費者在行動商務及影音娛樂的需求。

LG gram 16重量僅1,190g，為目前金氏世界紀錄世界認證的最輕量16吋筆電，搭載英特爾（Intel）最新第11代處理器及Intel Iris Xe顯示晶片，通過Intel Evo平台認證，大幅提升作業流暢度及生產力。續航力部分則採用80Wh大容量電池，充電後使用時間可高達22小時。

此外，以隱藏式軸承設計及搭載四邊極窄邊框螢幕的LG gram 16，採用WQXGA 高解析度螢幕，DCI-P3達99%的廣色域能呈現逼真畫面和清晰銳利的文字。機身除了配置冰雪白、石英銀兩色之外，此回也推出曜石黑新色。

2021年LG gram全系列新機支援Thunderbolt 4技術，並支援15W外接裝置充電、且與 USB 4相容。此外，採用全新Up-Down Air散熱系統，機身皆為航太材質鎂合金打造，並通過軍規MIL-STD-810G中包括衝擊、低壓、沙塵、高溫、低溫、震動、鹽霧等七項測試，以強大耐用性應付任何嚴峻工作環境。

處理器及顯示晶片同步升級的LG gram 17重量僅1,350g，14吋更僅有小於1kg的999g，續航力同步提升，80 Wh電池於17吋機款可連續使用達19.5小時，14吋的電池續航力更高達25.5小時。

(工商 )