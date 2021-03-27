中信兄弟今天靠著先發投手鄭凱文主投6局，飆出8次三振、失2分好投帶領，打線全場也揮出11支安打，終場以7比3擊敗統一獅，獅隊吞下近期3連敗，排名也掉到最後一位。

鄭凱文首局就被郭阜林陽春炮，但他很快回穩，第2、3局都沒有失分，4局上才又因郭阜林、高國慶安打又掉1分，兄弟打線則從第2局起，連續4局都有分數進帳，終場就以4分差勝出，此役先發6局，投出8次三振，僅被敲2安、失2分的鄭凱文也摘下單場MVP。

鄭凱文今年被教練團賦予先發任務，賽後他談到從牛棚轉任先發的重要關鍵，就是要先把自己準備好，「不管教練團給你什麼指示、什麼任務，你就是要準備好，讓教練、大家放心，我也會努力拿下勝利。」

事實上鄭凱文雖榮膺主場開幕戰先發投手，但本季首戰成績卻十分「慘烈」，鄭凱文坦言，第一場先發時自己十分緊張，因為許久未擔任先發角色，但他很快作出修正，近2場先發都繳出優質表現，本季第2勝順利入袋。

而獅隊強打者蘇智傑在7局上從中信兄弟投手謝榮豪手中開轟，生涯百轟達標，成為中職史上第23位「百轟俱樂部」成員，無奈球隊攻勢沒能延續，沒能用勝利慶祝紀錄夜。

(中時 )