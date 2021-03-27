味全龍在經過客場征途，本周在天母球場與富邦悍將進行主場開幕周，今日面對富邦本土主力投手陳仕朋，味全長打火力爆發，洋炮赫雷拉以及「龍狀元」劉基鴻都開轟，最後味全以7比2贏球，也是味全本季首度2連勝。

此戰味全龍派吳俊杰先發，首局龍隊因捕手發生捕逸讓富邦輕鬆得1分，首局下擔任第一棒的劉基鴻敲安，隨後洋炮赫雷拉敲出一發2分炮，一舉將分數逆轉成2比1，赫雷拉開季一度連7場敲安，不過11安都是短程的一壘打，今日這發全壘打也是他來台的首支長打。

2局上半富邦攻下1分追平，不過下半局味全再度反攻，朱祥麟保送上壘後，劉基鴻敲出左外野方向全壘打，2分炮又將分數擴大到4比2領先。劉基鴻是味全龍重組後2019年第一次選秀的「龍狀元」，外界對他期待很高，不過賽前打擊率僅1成52，還沒找到打擊手感，開季前6戰劉基鴻在第四棒表現不佳，近2戰教練團將他調到第一棒，展現出長程砲火。

6、7局味全龍再添3分，劉基鴻與赫雷拉都繳出3安猛打賞加全壘打的表現，MVP則由敲出勝利打點的劉基鴻獲選。此戰味全投手吳俊杰先發4局僅被敲2安，失2分1分為責失分，賽後總教練葉君璋說，「吳俊杰能撐4局算滿幸運的，他有越來越順的感覺。」味全本季首度連勝，葉總賽後笑說，「運氣還不錯啦！」

(中時 )