新北市政府動保處近期召募友善寵物店家預計100間以上，包含民間餐飲、遊樂地點、公共場所、交通設施等業者。（動保處提供）

新北市政府動保處近期召募友善寵物店家預計100間以上，包含民間餐飲、遊樂地點、公共場所、交通設施等業者。（動保處提供）

新北市政府動保處近期召募友善寵物店家預計100間以上，包含民間餐飲、遊樂地點、公共場所、交通設施等業者。（動保處提供）

新北市政府動保處近期召募友善寵物店家預計100間以上，包含民間餐飲、遊樂地點、公共場所、交通設施等業者。（動保處提供）

寵物生活空間也要友善永續發展，新北市政府動保處近期召募友善寵物店家預計100間以上，包含民間餐飲、遊樂地點、公共場所、交通設施等業者，由動保處輔導特色餐廳、賣場、飯店、休閒旅遊業、觀光工廠、旅遊景點等，協助商家張貼「寵物友善」標誌，方便飼主帶毛寶貝進入，商家提供寵物週邊服務，同時提升飼主良好外出教養觀念，讓毛寶貝可以跟著飼主體驗新北大城好生活，兼容永續的智慧城。

寵物數量逐年攀升，全台寵物數量又以新北市為首，為打造包容性最強、最安全、最平等寵物友善空間，動保處推動「寵物旅遊」主題為目標，第一階段友善店家招募，5月底前募集新北至少100店家，並於營業場所張貼「寵物友善」識別貼紙及「模範飼主公約」，方便飼主辨識及遵守公約；第二階段飼主宣導期，結合新北特色觀光路線，進行寵物出遊宣導，飼主須遵守六大公約「晶片要登記、疫苗要施打、絕育要做好、出門繫牽繩、隨手做清理、禮貌不吵鬧」，做更全面的教育宣導和提醒。

我們的家休閒農場在土城桐花公園入口不遠處，餐廳外有一片大草坪，適合毛寶貝與主人來休閒遊憩，可讓狗狗盡情自由奔跑曬太陽，負責人蕭佳玲說108年開始營業後，很多民眾在土城桐花公園爬完山後，就會帶著狗狗來放鬆用餐，適合親子同遊好去處；另一家捲尾巴寵物餐廳位於永和仁愛公園附近，也是許多毛寶貝飼主熟悉的寵物餐廳，負責人謝祥照非常喜歡與犬貓互動，也樂於與毛寶貝主人分享寵物飼養經驗，他希望藉由提供寵物友善的用餐環境，可以讓主人與寵物狗共享歡樂悠閒用餐時光。

動保處表示，動物友善店家輔導與招募對象，主要為民間餐飲、遊樂地點、公共場所、交通設施及旅遊景點等，經審核確認寵物週邊服務，例如：附贈寵物餐、提供狗便袋或禮貌袋等。業者名單及其服務項目等資訊公布在動保處網站，民眾也可從新北市政府動物保護防疫處臉書粉絲專頁、新北市動物保護網[email protected]、與8個動物之家粉絲專頁、友好動物社團及協辦友善店家粉絲專頁或臉書查詢相關資訊，規劃一趟與寵物全家出遊的行程，目前已有54家業者有意願加入。

動保處表示，推廣動物友善空間也是動保政策致力推廣的一環，使新北市動物友善城市設施及服務內容更加完善，動物友善不僅僅只有開放寵物進入，應提供寵物附加服務才算真正的動物友善空間，110年動物友善店家招募中，即日起開放加入，趕快來申請，可至動保處網站查詢報名網址或到https：／／reurl.cc／xgLl7b 報名，敬請有興趣的寵物友善店家多加利用！。

(中時 )