五月天台南演唱會今晚第3場。（相信音樂提供）

五月天台南演唱會今晚第3場。（相信音樂提供）

五月天「好好好想見到你」演唱會連2周在台南登場，27日第3場邀來好友劉若英合唱〈後來〉，更帶來她的新歌〈各自安好〉，感動滿場2.4萬名歌迷。五月天相隔16年唱回台南，一路走來特別感謝師兄師姊力挺，其中包括劉若英；阿信昨嘴甜表示：「五月天剛出道時當過劉若英的嘉賓，轉眼間我們已成大叔，而她還是個奶妹。」

劉若英為演出提早一天南下準備，其實出發前她心裡有點遺憾，因先生與兒子有事無法陪同，但當她踏進酒店，看到所有演唱會安排的行程、器材、布置，突然想起熱愛演唱會的原因，心情豁然開朗。昨是她闊別多時再登大型舞台，開心地說：「我其實是來陪老朋友的。」感性表示這幾年幾乎沒有和五月天碰面的機會，此次能在台上彼此陪伴，她肯定到場。不僅如此，出身台南的瑪莎也陪著劉若英進行台南之旅，看看風土人情、品嚐道地美食，劉若英笑說：「最近為了工作開始節食，但是這兩天就全部吃回來了。」

除了天后力挺，五月天的垃圾話依舊歡樂，昨開場連續嗨唱40分鐘，瑪莎滿頭大汗、一頭亂髮地說：「天氣熱到不行，當地朋友還說晚上多穿一點，會涼？」疑惑之餘，想到五月天成軍紀念日3月29日即將到來，這一天對歌迷及五月天別具意義，瑪莎幽默表示：「但說這麼多也沒用，今天只是327，充其量只能暖壽，但沒關係，我們有阿信，阿信說今天是哪天就是哪天。」阿信隨後虧起瑪莎的亂髮：「剛看到台上有一位，在挽救他的髮型，他那救得起來喔？看看就知道了，瑪莎是缺一不可的角色，少了飄逸的氣息。」

(中時 )