新營育德工家50周年校慶，台南市長黃偉哲試乘全國第1台大型重機駕駛模擬平台，欲罷不能。（育德工家提供／劉秀芬台南傳真）

新營育德工家50周年校慶，台南市長黃偉哲參觀西斯納172型飛機，回憶起開輕航機時光，約定要再訪育德工家好好參觀。（育德工家提供／劉秀芬台南傳真）

新營育德工家50周年校慶，安排20部重型機車尬場。（育德工家提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新營育德工家27日舉辦50周年校慶，學校精心設計熱鬧慶祝活動，安排20部重型機車尬場，台南市長黃偉哲也到場祝福學校校慶活動成功，並上場試騎學校研發的重機駕駛模擬平台，參觀航空館西斯納172型飛機，讚揚學校辦學有特色。

校長張榮修表示，育德工家為響應政府發展動力機械群科，為慶祝飛機修護科評鑑優等，特於去年斥資鉅款增購專業設備，購買美國西斯納172型飛機1架及川崎大型重型機車忍者系列掛牌全新車種，並由任課老師與學生，共同完成全國第一台「大型重機駕駛模擬平台」（預定申請專利）做為教學實作用具，讓汽車修護與飛機修護更上一層樓，充實學生跨領域技能。

張榮修說，學校重視品格教育，榮獲教育部認證三好校園，持續落實三品深耕教學。另外為增進學生實務經驗與驗證教學成果，鼓勵學生積極參與國內外各項競技活動，成績斐然。去年學生李佳玲參加第50屆全國技能競賽，奪油漆裝潢冠軍，獲蔡英文總統親自頒獎。

今日校慶系列活動，學生也展示動、靜態學習成果，有海軍陸戰隊戰技表演、啦啦隊、調酒、跳繩、扯鈴、魔術表演、美容科展動態展，及大學升學就業博覽會，現場熱鬧滾滾。

另為擴大教學成效，落實學生多元學習成果，與爭取社區民眾認同，翻新調飲專業教室，並準備美味點心與糕餅，讓來賓品嘗，尤以學生的立體拉花最受歡迎與好評。

育德董事長劉乃彰表示，學校秉承「務實卓越、特色領航」之技職教育宗旨，創校迄今培育無數社會賢達，今年遴選表揚徐淑姬、賴焜輝、蕭佑宸、陳美莉4位傑出校友，為後輩樹立優質典範。

(中時 )