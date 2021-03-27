滾床發現天花板藏監視器 陸情侶急報警抓偷拍 結局超展開（翻攝 揚子晚報）

大陸江蘇南京一對情侶，剛剛搬進去租來的公寓不久，卻發現床的正上方有一個迷你監視器，2人驚覺可能遭到偷拍，在家中展開地毯式搜索，竟在客廳天花板又發現1個監視器。小倆口嚇到趕緊報警，並且通知房東處理。幾經追查，赫然發現這2個監視器竟然前任房客所裝設的。

據《揚子晚報》報導， 南京一對情侶小張和小陳，搬進出租公寓不久，某日晚上在房間睡覺時，發現床正上方的大燈裡面好像有個東西，把燈拆開一看，是一個長寬各為3公分的黑色立方體，仔細瞧發現竟然是個迷你監視器。隨後他們又在客廳冷氣上方的天花板上發現了第2個監視器。

2人擔心被偷拍，立即報警，警方到場查看監視器，發現都是充電式裝置，檢查記憶卡內容，最後一段影片為3月13日。而小張和小陳入住的日期為3月15日，監視器已經停止運作，並未拍到2人的任何畫面。警方找來房東詢問狀況，房東幾經聯繫之後，確定安裝監視器的人，其實是前一任房客，也是一對情侶，2人供稱，租屋時安裝了監視器，這樣就算人不在家也可以透過鏡頭看到另一半，同時也兼顧家中財物安全。結果，因為搬家太倉促、東西太多，就忘了把監視器拆走。

緊張了半天，「偷拍驚魂」原來是虛驚一場，雖然沒有拍到任何影像，警方仍當場要求前任房客銷毀記憶卡中的所有間監視器畫面影片，化解現任房客的疑慮。

(中時新聞網)