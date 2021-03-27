由客委會支持製作的紙風車劇團新作《雨馬》，以直逼10公尺高的大型藝術裝置為最著名亮點，近日於國父紀念館中山公園噴水池前廣場靜態展示，周末期間也成為家長帶孩童們駐足欣賞的新興打卡地。晚間雨馬更會噴發霧氣，搭配噴水池整點水舞的燈光照映，叫人目不暇給。

紙風車劇團表示，為讓大家帶著《雨馬》進入甜甜夢鄉，在現場已為觀眾們找好最佳拍攝景點，讓大小朋友們可以在社群平台為雨馬美照「蓋樓」，將雨馬象徵的「溫柔、勇敢、堅強」，透過影像傳揚給全世界。

有別於日前在兩廳院藝文廣場的演出，紙風車劇團表示，3月27日至3月28日進行的行動劇演出，將在原有演出上作改編，除讓觀眾們近距離欣賞《雨馬》的英姿，也可關注演員肢體動作、細微表情變化，有如一場20分鐘的歌舞秀。

演出分為三個時段(13：30、15：00、16：30)進行三場行動劇演出，防疫期間配合相關規定，演出採實聯制並限制入場人數，觀眾可提早至現場排隊，沒有排到的觀眾們仍可至廣場外欣賞，紙風車劇團再次呼籲民眾請務必遵守防疫規範，保持社交距離，欲瞭解活動請至紙風車劇團粉絲專頁及《雨馬》官網。

(中時 )