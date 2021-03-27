消防員大頭寶寶騎著沙灘車發放清明節水袋等宣導品。（桃園市消防局提供／邱立雅桃園傳真）

近日不少民眾返鄉掃墓，但民眾燃燒金紙的習慣卻容易讓掃墓變成燒墓，使消防員疲於奔命，在此防火重點期間，富岡分隊集思廣益發揮創意，改造兩台勤務機車，變身天竺鼠車車來載送清明節水袋，透過機巡方式深入墓園配送水袋，以防範燃燒金紙不慎發生火災。高平分隊隊員更穿上玩偶裝化身動漫角色宣導防災意識。

疫情趨緩，清明節湧入大量返鄉人潮祭祖，在此防火重點期間，富岡分隊隊員把兩台勤務機車改裝成天竺鼠車車，用來載送清明節水袋，以騎乘天竺鼠車車方式直接配送水袋至各墓園，供民眾使用確實滅餘燼。

由於今年集義祠柵欄拆除無管制，民眾可直接開車進入，今年改變以往傳統水袋定點發送方式，除於入口處定點外，透過機巡方式深入墓園，以防範燃燒金紙不慎發生火災。並且加強宣導掃墓民眾在離開墓園前，要確實澆滅金紙餘燼。

另外客家族群居多的龍潭區，在元宵節過後便陸續有掃墓祭祖活動，高平消防分隊提早實施清明防火宣導，藉以防範民眾掃墓期間不慎引起火災，造成人員傷亡與財物損失。27日也在龍潭公墓公園辦理清明防火宣導。

現場消防員戴上動漫角色大頭寶寶，騎著沙灘車發放清明節水袋等宣導品，提醒民眾雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾的四不二記得要點，藉由活動宣導讓前來掃墓祭祖的民眾，提升預防火災觀念，以降低公墓或原野火災的發生。

消防局表示，民眾為了向祖先表達慎終追遠之意，掃墓時常遵循禮俗準備豐富的祭品及紙錢，祭拜完畢後當場燃燒紙錢，殊不知飛火餘燼稍有不慎便會引發火災，為了降低原野燃燒發生機率，提醒民眾紙錢燃燒後，記得準備一袋水將餘燼撲滅，避免零星火花隨風飄散，且掃墓後清除的雜草應尋空曠或凹陷處回填，避免以點火燃燒方式處理。

(中時 )