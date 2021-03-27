賴岳謙針對新疆棉花問題進行評論。

多家國際知名品牌抵制新疆棉花行動，引發中國大陸抵制這些品牌的浪潮，不少中港台藝人切割取消品牌代言，引起各界熱議。國家暨國際事務專家賴岳謙分析，次是和中美大國博弈有關，他更痛斥歐美基督教國家何時有關心過穆斯林？同時，他也十分不解，歐美國家有什麼資格能夠干涉大陸的少數民族政策，「這是什麼邏輯」。

《中天新聞》27日報導，賴岳謙表示，新疆棉花問題是歐美國家故意炮製出來的，這太明顯了，因為新疆可以自由出入，在大陸的台灣人和其他國家的商旅，可以自由出入新疆，他們有手機、網路，若真的有所謂新疆維吾爾人問題，那早就被拍出來。

賴岳謙指出，那些所謂的研究人員所雖然做出指控，但拿不出資料來，這就是很明顯的故意製造的笑話、故意製造這樣的問題，就是要羞辱中國大陸，至於 為何要羞辱大陸？「因為在全世界來講，大陸快超過美國」。

賴岳謙認為，既然這些企業要跳入政治，那消費者因為政治喜好，採取抵制態度，是天經地義的，「當大陸消費者抵制不用新疆棉的歐美企業，天經地義，你自己先玩政治，別人也可以因為你的政治喜好，喜歡或不喜歡你 ，就不能說商業歸商業，政治歸政治」，而演藝人員也是一樣，「很簡單的道理」。

賴岳謙更直言，基督教國家甚麼時後關心過穆斯林？基督教國家幾百年前就去侵略穆斯林，穆斯在歐美國家還是遭到種族歧視，且他們的升遷、發展都受到很大的限制，歐美國家自己國內的穆斯林問題都不解決，反而去關心新疆的維吾爾族？他還比較大陸與歐美國家對少數民族的政策指出，「這簡直是天南地北的事情」。

賴岳謙批評，基督教國家對國內種族問題不解決，反而去關心另一個國家的穆斯林問題，而那個國家的穆斯林，他們高考、就業有優待，受到很多保護，跟台灣原住民一樣，「這是什麼邏輯？我不太懂，歐美國家有什麼資格對大陸少數民族政策指指點點？」

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(中時新聞網)