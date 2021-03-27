國人10大死因第4名為腦血管疾病，但腦血管疾病的種類不同，死亡率也有很大的差別，判斷疾病種類至關重要，怡仁綜合醫院為桃園市11家緊急責任醫院之一，率先桃園地區引進愛因斯坦人工智慧Deep01所研發AI腦出血輔助系統，能快速在30秒內判讀是否顱內出血，精準度達95％，能幫助醫生判斷，有效減少病患在急診停留，爭取更多後續醫療處置的時間。

根據統計，腦梗塞病人約佔55％，死亡率約為10％，出血性腦中風約占35％，死亡率卻高達30％以上，由於腦血管疾病狀況危急，急診處置的時間非常短，因此精準掌握是否有腦出血非常重要，如必須轉診、治療或馬上動手術，都是在跟時間賽跑。

怡仁綜合醫院引進愛因斯坦人工智慧Deep01所研發AI腦出血輔助系統，能快速在30秒內判讀是否顱內出血，院方指出，Deep01的人工智慧系統利用深度學習開發腦出血偵測平台，可在短時間內偵測病患腦部CT影像是否有腦出血病灶，能圈出出血位置，加速急診對於病患的處置流程，越快治療預後效果越好，也降低癱瘓率與死亡率。同時AI計算判讀腦部中線偏移技術，也能協助神經外科醫師加速判讀，評估是否需進行開顱手術或是其他治療方案。

怡仁綜合醫院副院長暨急診科醫師廖耕望表示，即使是大型的醫學中心也面臨放射科醫師人手不足的問題，尤其在深夜時刻更加明顯，而Deep01的AI偵測系統，能即時提供醫師在判斷上的建議，在醫師與AI的雙重判讀下，讓醫師在進行判斷時更精準也更有信心。此外，不僅是急診室，怡仁綜合醫院所有腦部斷層影像，將都導入AI系統判讀，且可於醫院的資訊系統上做出警示，提醒醫師優先處理。

(中時 )