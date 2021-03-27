今(27日)天氣晴朗，各地高溫都來到27至30度，氣象局表示明(28日)天氣大致和今日相同，僅東半部地區有零星降雨，午後北台灣山區有零星陣雨出現；溫度方面，各地高溫最高可到32度，另外，未來一周天氣穩定、溫暖易有霧。

氣象局指出今日各地高溫最高為30度，不過夜晚至明清晨低溫約17至22度，日夜溫差大，明天氣同樣晴朗穩定，不過東半部地區有零星陣雨出現的機率，而各地溫度高溫可以來到29至32度，中南部內陸地區溫度還會更高，不過要注意日夜溫差大，夜晚清晨各地低溫約18至22度。

彭啟明表示，周日上午各地仍是溫暖好天氣，中午過後配合陽光熱力加熱作用，中北部、東北部山區雲量增多，可能有局部短暫陣雨發生。西部夜晚到清晨有局部霧發生的機會，能見度將大幅下降，行車注意安全。此外，因風速微弱，不利污染物擴散，中南部空氣品質較差，敏感族群朋友需多留意。

另外，氣象局也提到，未來一周太平洋高壓偏強，近地面吹起帶有夏天氣息的偏南風，北方系統不易南下直接影響台灣，天氣穩定、溫暖易有霧，而下周一(29日)由於北方鋒面接近台灣北部海面，大氣不穩定度稍增，將有利於午後熱對流發展，北台灣山區午後有零星陣雨出現；各地高溫普遍接近30度，中南部及東南部地區更可達30度以上。

氣象局也表示，基本上下周一至六都是晴朗炎熱的天氣，彭啟明也在天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」上指出，未來一週台灣仍無明顯降雨的跡象，所以旱象將持續，更提醒民眾務必節約用水。

(中時新聞網)