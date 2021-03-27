日本女星熊谷真實是當紅演員松田龍平、松田翔平的親阿姨，也是日本演藝圈美魔女之一，身材臉蛋保養得宜，讓人一點都看不出她已經61歲，2012年更再嫁小18歲書法家老公中澤希水，夫婦相處融洽，昨(26日)卻突然宣布因「未來願景差異」離婚，引發輿論熱議，更有媒體爆料兩人其實是因生子問題才離婚！

熊谷真實與小18歲的老公曾是師生關係，兩人因上書法課認識，中澤希水是老師，她則是學生。有傳當時是熊谷真實主動發起追求攻勢，更耐心等到中澤希水與女友分手後才告白，終於倒追成功，並在交往8個月後決定結婚。

在熊谷真實再婚的9年期間，數度傳出婚變，不過她則是一次次地以行動打破謠言，今年1月還在社群網站PO出與老公的搞笑合照，看似恩愛地為老公慶祝43歲生日。

豈料曬完恩愛不到3個月，熊谷真實便發表聲明證實離婚一事，「雖然宣布的有些突然，但是我和丈夫中澤希水決定於3月25日解除婚姻關係，理由是對未來的願景差異。」更強調在9年婚姻生活只有美好的回憶。

中澤希水也透過經紀公司坦言，「這是我自私和任性的結果，但是熊谷真實能夠理解我的夢想，並決定彼此向前看。」

然而就有日媒爆料，指熊谷真實的離婚原因說好聽一點是「未來願景差異」不同，其實是因她年紀大無法生育，加上男方擔心即將面臨長期照顧老人的生活，才會走上離婚一途。

(中時新聞網)