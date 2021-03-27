新北市五股區某民宅26日凌晨0時許突然發生爆炸，27歲陳姓男子在客廳內左手掌被炸得僅剩下食指，其餘4指炸成碎肉，經消防人員積極尋找碎肉，醫院最後順利接回大拇指，警方在現場發現鋁片殘骸，由於陳男還在加護病房內，警方已將殘骸送刑事局鑑定，進一步釐清。

據悉，陳男與28歲汪姓女友同住五股區新五路三段某社區16樓，26日凌晨0時許突然發生爆炸，陳男左手掌被炸得血肉模糊僅剩下食指，警消獲報緊急將他送醫。

由於爆炸威力強烈，陳男的另外4指被炸飛，警消來來回回搜尋，將碎肉送往醫院，最後僅能接回大拇指，其餘手指被炸成碎肉無法接回。

警方在現場發現一些鋁片殘骸，上頭寫著「Made in Taiwan」跟「recycle」，但現場又未有火藥反應，警方將殘骸送刑事局鑑定。據陳男向警消表示，是廚房發生氣爆，但爆炸地點卻位於客廳，由於陳男仍在加護病房觀察中，無法進一步偵訊，警方將待他傷勢穩定後釐清。

(中時 )