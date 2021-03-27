衛福部長陳時中26日一改對大陸疫苗的負面態度，稱「中國疫苗不再是完全的拒絕往來戶」，被外界解讀為向對岸釋出善意。對此，藥師林士峰直言，陳時中是不是被盜帳號了？並指陳時中的台灣價值可能會降低，別說2022年參選台北市長，一不小心可能還會被抹紅成新的「中共同路人」。
針對陳時中鬆口，表示願意承認大陸生產的新冠疫苗，林士峰今(23日)在臉書上表示，「有滿滿台灣價值的時中大大，快說你是不是被盜帳號了？覺青們不是都認為中國大陸是邪惡的存在，台灣甚至有一個政黨可能會解讀成這是中國勢力滲透」。
林士峰直言，「你這樣子未來不要說選台北市長，你的台灣價值說不定會一口氣劇降，一個不小心又會變成新的中共同路人喔」。
網友們也留言回應，「沒差了啦，有疫苗，並且有效才是重點，不然繼續拖下去要倒多少人」、「時鐘：是不是中國同路人，窩說了算」、「反正不是給臺灣人打，是承認境外人士打中国疫苗」。
此外，行政院長蘇貞昌27日接受媒體採訪，被問到這個問題時則表示，對於任何疫苗，政府只有一個態度，就是要維護國人健康，第一要件是要買得到、符合世界標準、且能合法進口，對於中國的疫苗都持續注意、關注，只要符合這些標準，政府不會因為政治有任何的排斥，也希望國產疫苗早日研發成功，讓世界買到好的疫苗。
(中時新聞網)
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